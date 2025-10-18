Cesena capitale della cultura Patrignani Confcommercio | Detrazioni fiscali per le spese

Rendere più sostenibili i costi della cultura. Confcommercio Cesena interviene su un aspetto che si correla alla candidatura di Cesena a Capitale della Cultura insieme a Forlì, sottolineando l’importanza di riflettere sui costi della cultura a carico delle famiglie, che devono essere sostenuti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

