Tommaso Cerno uno nessuno centomila direbbe Pirandello. A 2o anni candidato con Alleanza nazionale, a quaranta senatore del Pd, prima avversario dei 5 Stelle, poi loro sostenitore. Ai vertici di due giornali di sinistra come L’Espresso e Repubblica, oggi dirige Il Tempo che, invece, è un giornale di destra. Unito civilmente dal 2022 con il consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia di Fratelli d’Italia Stefano Balloch, è stato nella direzionale nazionale dell’Arcigay e nel 1997 è stato tra gli organizzatori del Gay Pride a Venezia. Non parlategli però di gestazione per altri, anzi “utero in affitto” come lo chiama lui o adozioni per le coppie omosessuali: è contrario senza se e senza ma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cerno a La Confessione di Gomez: “Ai giovani di FdI dico sempre: sembrate l’Arcigay degli anni ’80: chiedete la stessa uguaglianza”