Cerco la famiglia in un mondo dominato dai grandi gruppi
Il direttore creativo di Drumohr Massimiliano Giornetti: «Coniugo l’heritage britannico con la leggerezza italiana. Ridarò nobiltà alle fibre banalizzate». 🔗 Leggi su Laverita.info
