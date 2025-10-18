"Tutta la vita a rincorrere a stento una Sisal", cantava Enzo Jannacci in uno dei suoi pezzi meno noti. Ma erano i tempi in cui si poteva al massimo sperare in un 13 alla schedina, per cambiare vita. Oggi le cose sono molto diverse, ovviamente: secondo Ipsos, su oltre 25 milioni di tifosi e appassionati, il 70% degli italiani commenta le partite in chat o sui social durante il match. Sisal, che dal 2022 è parte di Flutter Entertainment, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online, ha appena introdotto una nuova funzionalità, un’opzione, My Combo, che permette di costruire una previsione unica che raccoglie tutti gli esiti immaginati per un singolo match fino all’ultimo secondo: dal numero dei gol ai cartellini, dai corner ai marcatori, sulla base dell’algoritmo proprietario di Flutter che Sisal utilizza in esclusiva per l’Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - C’era la schedina, oggi è tutto web