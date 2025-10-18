Centro Tecnico BM Arezzo domenica in trasferta a San Miniato
Arezzo, 18 ottobre 2025 – Alle 18 amaranto in campo contro la propria bestia nera delle ultime stagioni Trasferta particolarmente insidiosa quella che domenica alle 18 andrà ad affrontare il Centro Tecnico BM Arezzo sul campo di San Miniato, alle difficoltà legate alla competitività dell'avversario ea qualche problema di formazione per coach Fioravanti, si aggiunge una storia di precedenti che non ha visto mai prevalere la SBA tra cui i quarti di finale playoff della scorsa stagione. San Miniato nelle ultime stagioni è stata una delle assolute protagoniste del campionato di Serie B dove ha raggiunto ottimi risultati sotto la guida del confermato coach Martelloni, Capozio e Pedroni sono i due giocatori di esperienza attorno ai quali sono stati inseriti tanti giovani molto interessanti, tra queste prime giornate si sono segnalati a livello realizzativo l'esterno Mele, compagno di squadra dell'amaranto Pelucchini a Bari nel 20242025 ed il lungo Granchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ieri al “Centro Tecnico Regionale” dell’Under 14 Femminile fra le migliori 25 c’era la nostra Penelope Marra. Brava Penelope e avanti così con le nostre ragazze Amaranto che crescono sempre di più! - facebook.com Vai su Facebook
Il Centro Tecnico di Milano come il campo gara dei Mondiali di Jakarta grazie agli attrezzi Taishan, forniti da PunteTese ?Un allestimento ideale che ha accompagnato gli azzurri nella preparazione alla competizione iridata ?Maggiori info qui: https://gi - X Vai su X
Centro Tecnico BM Arezzo domenica in trasferta a San Miniato - Trasferta particolarmente insidiosa quella che domenica alle 18 andrà ad affrontare il Centro Tecnico BM Arezzo sul campo di San Miniato, alle difficoltà legate alla competitività dell'avversario ea q ... Riporta lanazione.it
Il Centro Tecnico BM si sblocca in campionato battendo Cecina al Palasport Estra - Arezzo, 13 ottobre 2025 – Il Centro Tecnico BM si sblocca in campionato battendo Cecina al Palasport Estra I ragazzi di coach Fioravanti si prendono nel finale una preziosa vittoria ... Secondo lanazione.it