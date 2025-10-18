centro tecnico bm arezzo domenica in trasferta a san miniato

Arezzo, 18 ottobre 2025 – Alle 18 amaranto in campo contro la propria bestia nera delle ultime stagioni Trasferta particolarmente insidiosa quella che domenica alle 18 andrà ad affrontare il Centro Tecnico BM Arezzo sul campo di San Miniato, alle difficoltà legate alla competitività dell'avversario ea qualche problema di formazione per coach Fioravanti, si aggiunge una storia di precedenti che non ha visto mai prevalere la SBA tra cui i quarti di finale playoff della scorsa stagione. San Miniato nelle ultime stagioni è stata una delle assolute protagoniste del campionato di Serie B dove ha raggiunto ottimi risultati sotto la guida del confermato coach Martelloni, Capozio e Pedroni sono i due giocatori di esperienza attorno ai quali sono stati inseriti tanti giovani molto interessanti, tra queste prime giornate si sono segnalati a livello realizzativo l'esterno Mele, compagno di squadra dell'amaranto Pelucchini a Bari nel 20242025 ed il lungo Granchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

