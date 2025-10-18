Centro storico | si cambia pattuglie della polizia locale in più aree

Genovatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambia e si rafforza il presidio di alcune aree critiche del centro storico di Genova da parte delle forze dell’ordine, su indicazione della questura, che ha accolto le richieste della sindaca Silvia Salis, arrivate nel corso dell’ultima riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

