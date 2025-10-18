Centro Protesi di Vigorso | Ripresa lenta e graduale Restano dubbi sul futuro
È passato un anno dall’alluvione che ha inondato la Bassa budriese. Una delle strutture che ha subito più danni è stato il Centro Protesi Inail di Vigorso, fiore all’occhiello della riabilitazione e della medicina protesica. Dove oggi si parla di questi faticosi 365 giorni e, soprattutto, dei dubbi sul futuro. "L’ultima esondazione del torrente Idice a ottobre 2024 ha investito il Centro Protesi, quando erano state quasi completate le opere di pulizia e bonifica intraprese a seguito della precedente esondazione del 19 settembre ed erano già riprese alcune attività – raccontano da Vigorso (nella foto, il direttore Angelo Andretta) –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
