Centro polifunzionale al parco del Neto Al via l’intervento
Al via l’intervento per realizzaere il centro polifunzionale al Parco del Neto. L’area di cantiere è stata consegnata nei giorni scorsi all’impresa appaltatrice e i lavori inizieranno il prossimo lunedì. Si tratta del secondo lotto del progetto, finanziato con fondi Pnrr, che riguarda il polmone verde al confine tra Sesto e Calenzano: il primo era relativo alla sistemazione dei laghetti e delle aree umide; il secondo, dall’importo di circa 420mila euro, alla realizzazione del centro polifunzionale. La struttura sorgerà nei pressi dell’ingresso di via Pratese, sul lato sinistro del viale interno e ospiterà quattro funzioni: la guardiania come punto di accoglienza e informazioni per i visitatori, l’area ristoro con un bar, che si affaccerà verso il grande prato, con una zona esterna per alcuni tavoli all’aperto, un magazzino di servizi, i servizi igienici per il pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
