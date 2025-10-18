1Oggi dalle 15 alle 18.30 si terrà l’evento Porte aperte al Centro civico di Pontetetto. Nel rinnovato complesso di via del Giardino 286h un pomeriggio all’insegna della socialità, dei laboratori, dei giochi e di tante attività per grandi e bambini realizzate in collaborazione con le associazioni del territorio che accoglieranno i cittadini con un punto informativo dedicato. Nell’area centrale a partire dalle 17 esibizioni e prove di danze medievali e rinascimentali con l’associazione Lo Studiorum Lucca asp; alle 17.30 Poesie e vernacolo. Letture a cura dell’Associazione Pons Tectus; alle 18 caccia al tesoro! Organizzata dall’associazione Liberamente 50&più; alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centro Civico Pontetetto. Tante iniziative per tutti i gusti