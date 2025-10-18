Centinaia di brindisini trascinano la Valtur al PalaLido | le immagini della festa

Brindisireport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la soffertissima vittoria all'overtime (79-80) contro l'Urania Milano, i giocatori della Valtur Brindisi vanno a festeggiare davanti al settore ospiti. Più di 250 i brindisini sparsi fra gli spalti del PalaLido. Anche oggi il loro tifo ha soverchiato quello dei tifosi di casa. LEGGI. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Centinaia Brindisini Trascinano Valtur