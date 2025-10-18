Problemi, critiche o opinioni discordanti: ecco alcune discussioni quando una famiglia si trova a tavola a fine giornata. Ma come cambierebbe il tenore della cena, se nella sedia accanto fosse seduto il sindaco? A Monte San Giusto questa possibilità c’è e a proporla è Andrea Gentili con " Aggiungi un posto a tavola ": sarà a disposizione, una volta a settimana, per sedersi a cena con i sangiustesi e scambiare opinioni. Per il dolce finale? Ci penserà lui. "È una iniziativa che avevo promosso durante il primo mandato – spiega il sindaco Gentili –, mi piace vivere la comunità e il paese. Già portiamo avanti gli incontri di quartiere, ad esempio per la presentazione del bilancio, ma questo sarà un momento di confronto con le famiglie per scambiare opinioni, raccogliere critiche e proposte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cena col sindaco: l’invito di Gentili