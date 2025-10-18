Cella in piazza Maggiore a Bologna | il video

L'iniziativa della Camera penale di Bologna porta nel cuore della città le condizioni di detenzione della Dozza: la cella è la riproduzione fedele di quelle dove si affollano i detenuti 'Rocco D'Amato'. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Scopri altri approfondimenti

Sabato e domenica in piazza Maggiore sarà possibile visitare la riproduzione fedele di una cella carceraria e confrontarsi con uno spazio che diventa confine - facebook.com Vai su Facebook

Bologna, una cella vera in piazza Maggiore: «Aperta a tutti, per capire come vive ogni giorno un detenuto» - X Vai su X

Una cella in Piazza Maggiore, a Bologna l'installazione choc: “Ecco com’è la vita dietro le sbarre” / Video - Il carcere piomba nel cuore del centro storico: l’iniziativa promossa dalla camera penale di Bologna nasce con l’intento di sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle condizioni carcerarie. Si legge su msn.com

De Pascale e Zuppi attesi alla cella in piazza a Bologna - La cella che installeremo sarà di pari dimensioni a quelle del carcere bolognese ed utilizzeremo proprio lo stesso mobilio, che l'amministrazione penitenziaria, che ringrazio, ci presta per ... ansa.it scrive

Una cella carceraria al centro della città di Bologna - In piazza Maggiore a Bologna arriva una cella carceraria a grandezza reale, fedelmente arredata e ricostruita e "visitabile" da chiunque vorrà varcarne la soglia e sentirsi "ristretto" anche solo per ... Si legge su msn.com