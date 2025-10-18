Cella in piazza Maggiore a Bologna | il video

Ilrestodelcarlino.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'iniziativa della Camera penale di Bologna porta nel cuore della città le condizioni di detenzione della Dozza: la cella è la riproduzione fedele di quelle dove si affollano i detenuti 'Rocco D'Amato'. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

