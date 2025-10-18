Celibato facoltativo misticismo e diaconesse Chi è il nuovo arcivescovo di Vienna

Dopo un'attesa di dieci mesi, è stato nominato il nuovo arcivescovo di Vienna. Si tratta del sessantaduenne Josef Grünwidl, che dallo scorso gennaio è amministratore apostolico dop.

Celibato facoltativo, misticismo e diaconesse. Chi è il nuovo arcivescovo di Vienna - Uomo riservato, ritiene che la risposta alla crisi della fede (e della Chiesa) sia da cercare nel misticismo spirituale più che in un “superficiale cristianesimo culturale”. Lo riporta ilfoglio.it

