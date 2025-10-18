Cedolino NoiPA di ottobre 2025 tutti gli aumenti e nuova app in arrivo

Il cedolino dello stipendio di ottobre 2025 per i dipendenti pubblici sarà disponibile sul portale NoiPA a partire da giovedì 23 ottobre. La pubblicazione avverrà probabilmente “a scaglioni”, quindi l’accesso per alcuni utenti potrebbe essere leggermente posticipato. Tra le novità di questo mese c’è quella di poter modificare in autonomia il conto corrente di accredito dello stipendio direttamente dall’app NoiPA, senza dover necessariamente passare dal portale web. Come consultare il cedolino di ottobre. Il cedolino sarà visibile nell’area riservata del portale noipa.mef.gov.it indicativamente a partire dal 23 ottobre 2025, accedendo tramite Spid, Cie o Cns. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

