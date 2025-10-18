Cedolino NoiPA di ottobre 2025 tutti gli aumenti e nuova app in arrivo

Il cedolino dello stipendio di ottobre 2025 per i dipendenti pubblici sarà disponibile sul portale NoiPA a partire da giovedì 23 ottobre. La pubblicazione avverrà probabilmente “a scaglioni”, quindi l’accesso per alcuni utenti potrebbe essere leggermente posticipato. Tra le novità di questo mese c’è quella di poter modificare in autonomia il conto corrente di accredito dello stipendio direttamente dall’app NoiPA, senza dover necessariamente passare dal portale web. Come consultare il cedolino di ottobre. Il cedolino sarà visibile nell’area riservata del portale noipa.mef.gov.it indicativamente a partire dal 23 ottobre 2025, accedendo tramite Spid, Cie o Cns. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Cedolino NoiPA di ottobre 2025, tutti gli aumenti e nuova app in arrivo

News recenti che potrebbero piacerti

Stipendio docenti e ATA ottobre 2025: cedolino visibile su NoiPA. Scatti anzianità, vacanza contrattuale, Fondo Espero: spieghiamo tutte le voci - X Vai su X

Il cedolino NoiPA di ottobre 2025, in linea con le nostre anticipazioni, è già consultabile sulla piattaforma degli stipendi NoiPA. #Stipendi - facebook.com Vai su Facebook

Online su NoiPA i cedolini degli stipendi, verifica importi e conguagli - Scopri gli importi e conguagli del cedolino NoiPA di ottobre 2025 per docenti e personale ATA. Lo riporta informazionescuola.it

Stipendi ottobre Docenti e ATA: la data del Cedolino, novità su riscossione stipendi e risvolti su soluzioni di credito agevolato. Verifica le opportunità. - A partire dai prossimi giorni, probabilmente a ridosso del 23 ottobre, sarà visibile il Cedolino NoiPA del mese di ottobre. Come scrive orizzontescuola.it

Stipendi Ottobre, Docenti e ATA: date da ricordare, novità del mese e una soluzione per chi sta pianificando spese importanti. Verifica le opportunità. - Nei prossimi giorni, come di consueto, saranno visibili gli importi del Cedolino NoiPA di ottobre 2025 anche per il personale scolastico. orizzontescuola.it scrive