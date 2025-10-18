Cede la strada in via Attilio Vella i residenti protestano | Subito i lavori

Agrigentonotizie.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da settimane i condomini e alcuni amministratori delle palazzine in via Attilio Vella, all'ingresso di Fontanelle, segnalano la necessità di un intervento urgente di manutenzione. Le richieste sono state inoltrate sia agli uffici comunali competenti sia ad Aica, ente responsabile della gestione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Cede Strada Via Attilio