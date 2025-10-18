Cede la strada in via Attilio Vella i residenti protestano | Subito i lavori
Da settimane i condomini e alcuni amministratori delle palazzine in via Attilio Vella, all'ingresso di Fontanelle, segnalano la necessità di un intervento urgente di manutenzione. Le richieste sono state inoltrate sia agli uffici comunali competenti sia ad Aica, ente responsabile della gestione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
