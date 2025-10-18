Cecilia Rodriguez torna a casa dopo il parto e abbraccia Luna Marì Ma Belen non c’è
Cecilia Rodriguez torna a casa dopo il parto e ad attenderla c’è la nipotina Luna Marì insieme a mamma Veronica Cozzani. Assente invece la sorella Belen Rodriguez, un dettaglio che lascia intendere che fra le due ci siano ancora tensioni e questioni irrisolte. Cecilia Rodriguez a casa dopo il parto: la festa per Clara Isabel. Dopo un parto che – come raccontato da Ignazio Moser – è stato piuttosto impegnativo, Cecilia Rodriguez è finalmente tornata a casa dai suoi cari. La modella e showgirl è stata accolta da una piccola festicciola per celebrare l’arrivo di Clara Isabel, la prima figlia avuta dal marito Ignazio. 🔗 Leggi su Dilei.it
