Ceccarini | Milan la priorità invernale è un difensore centrale Tre nomi sul piatto

Pianetamilan.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prossima sessione invernale di calciomercato (2 gennaio-2 febbraio 2026) il Milan - secondo Niccolò Ceccarini (TMW) - punterà in primis su un difensore centrale. Club all'opera per individuare il profilo giusto: piacciono in 3 in particolare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ceccarini: “Milan, la priorità invernale è un difensore centrale”. Tre nomi sul piatto

