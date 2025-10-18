Ceccarini | Milan la priorità invernale è un difensore centrale Tre nomi sul piatto
Nella prossima sessione invernale di calciomercato (2 gennaio-2 febbraio 2026) il Milan - secondo Niccolò Ceccarini (TMW) - punterà in primis su un difensore centrale. Club all'opera per individuare il profilo giusto: piacciono in 3 in particolare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
