L’hinterland ha il primo Liceo scientifico sportivo della propria storia. Obiettivo raggiunto grazie a una sinergia fra scuola e istituzioni. Ad aggiudicarselo, l’ Itsos Marie Curie a Cernusco. C’è la firma di Giuseppe Sala, sindaco metropolitano, sul decreto che ufficializza la nuova sezione, al via dal prossimo anno. "Una novità importante che amplia l’ offerta formativa dell’istituto di via Masaccio e dell’intera città, frutto della collaborazione tra Giunta, direzione didattica e uffici scolastici provinciali e regionali. "L’Amministrazione ha avuto un ruolo decisivo nel rendere possibile l’attivazione del nuovo indirizzo - spiega Roberto Maviglia, consigliere metropolitano all’Edilizia scolastica -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

C'è la firma, ecco il primo Liceo scientifico sportivo all'Itsos Curie