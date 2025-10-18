C’è chi sta dicendo addio ai tacchi vertiginosi senza perdere in alcun modo eleganza Ecco 5 outfit da sera senza tacchi ricchi di stile

L e passerelle e i look dello street style si sono fatti portavoce di un’estetica inedita, femminile, ricercata, profondamente glamour, che non ha bisogno di centimetri extra per farsi notare. C’è infatti chi preferisce gli outfit da sera senza tacchi alle altezze vertiginose. Ecco cinque look di tendenza a cui ispirarsi. Cappotto rigoroso e mules Gli outfit serali eleganti dell’Inverno 2025 fanno affidamento su maxi abiti e cappotti rigorosi, oltre a mules rasoterra in sfumature a contrasto. Leggi anche › Stile in alto, piedi per terra. Come vestirsi di sera senza tacchi nell’Autunno 2025 Blusa preziosa e pantaloni a palazzo Il total black è sempre una buona idea, anche senza tacchi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

