Cavalieri Union ci siamo Debutto con Civitavecchia

Il pomeriggio di giovedì scorso si è aperto con le amichevoli tra gli australiani dell'Iron Armour Academy e le formazioni U16 ed U18 dei Cavalieri Union. E a chiudere quella che è stata una giornata di festa, al Montano di viale Galilei, la presentazione della prima squadra di Alberto Chiesa che debutterà nelle prossime ore nel campionato di Serie A 202526 di rugby. E' stata l'occasione giusta per fare il punto della situazione del pre-campionato e dei progetti futuri, ma anche per ricaricare le batterie in vista delle prossime settimane. Di certo c'è che domani, alle 15:30, capitan Puglia e compagni debutteranno in trasferta contro Civitavecchia nel primo match del campionato.

