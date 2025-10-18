Catania riaperta ‘Drug room’ in un edificio di San Cristoforo già sequestrato | nuova operazione della polizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione mirata nel quartiere San Cristoforo. La Polizia di Stato ha portato a termine un nuovo intervento di contrasto allo spaccio di droga nel capoluogo etneo, proseguendo la costante attività di monitoraggio e pattugliamento del territorio cittadino. L’attenzione degli agenti si è concentrata, ancora una volta, sulle zone già note per la presenza di piazze di spaccio smantellate in precedenti operazioni. La scoperta in via Murifabbro. Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Cinofili della Questura di Catania hanno individuato la violazione dei sigilli apposti su un immobile di via Murifabbro, nel quartiere San Cristoforo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

