ABBONATI A DAYITALIANEWS Esecuzione dell’ordine di carcerazione. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 31 anni, residente a Catania, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso a suo carico dopo ripetute evasioni dagli arresti domiciliari. L’operazione è stata portata a termine dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino, al termine di una mirata attività investigativa. Le violazioni e la nuova misura. Il 31enne, già indagato per maltrattamenti in famiglia e con precedenti penali per reati legati agli stupefacenti e contro il patrimonio, era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, evade più volte dai domiciliari: finisce in carcere 31enne