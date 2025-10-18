Castello di Poppi Lorenzoni | I conti si fanno alla fine
Arezzo, 18 ottobre 2025 – Castello di Poppi, Lorenzoni: "I conti si fanno alla fine. cosa grave che l'opposizione, pur di sparare contro la giunta, faccia male al territorio”. “Le entrate alla biglietteria del Castello di Poppi sono aumentate rispetto al corrispondente periodo del 2024. I dati relativi agli ingressi invece sono in riduzione, ma sono articolati in diverse categorie (ridotti, gratuiti, interi, scuole, gruppi, ecc.) e saranno valutati attentamente a fine anno insieme a quelli ISTAT sulle presenze in Casentino e in Italia. Il problema è quando la politica viene interpretata non più come un servizio al territorio, ma come uno scontro personalistico sostenuto dalla filosofia “mors tua vita mea”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
POPPI.19 OTTOBRE ORE 18,30:DOMENICA DOVE? AL CASTELLO PER L MIO MONDO X TUTTI Mostra d'arte a cura di Sara Lovari per l'Associazione di promozione sociale Tutti x Tutti La mostra sarà aperta da domenica 19 ottobre al 2 novembre 2025 Cast - facebook.com Vai su Facebook
Castello di Poppi, Lorenzoni: “I conti si fanno alla fine” - “Le entrate alla biglietteria del Castello di Poppi sono aumentate rispetto al corrispondente periodo del 2024. Scrive lanazione.it
Turismo al Castello dei Conti Guidi. Giù gli ingressi ma salgono i ricavi: 2.500 visitatori in meno in sei mesi - Da un lato l’allarme lanciato dal gruppo di opposizione nel Cuore, che denuncia un brusco calo delle visite al Castello dei Conti Guidi e accusa l’amministrazione di mancare di una strategia di valori ... Riporta msn.com
Acerra si prepara all'Assedio al Castello dei Conti - Quattro giornate di manifestazioni per la rievocazione storica ad Acerra (Napoli), dell'Assedio al Castello del 1421, evento che celebra il legame profondo tra il territorio e le sue radici medievali. Riporta ansa.it