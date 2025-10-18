Castello di Poppi Lorenzoni | I conti si fanno alla fine

Arezzo, 18 ottobre 2025 –  Castello di Poppi, Lorenzoni: "I conti si fanno alla fine. cosa grave che l'opposizione, pur di sparare contro la giunta, faccia male al territorio”. “Le entrate alla biglietteria del Castello di Poppi sono aumentate rispetto al corrispondente periodo del 2024. I dati relativi agli ingressi invece sono in riduzione, ma sono articolati in diverse categorie (ridotti, gratuiti, interi, scuole, gruppi, ecc.) e saranno valutati attentamente a fine anno insieme a quelli ISTAT sulle presenze in Casentino e in Italia. Il problema è quando la politica viene interpretata non più come un servizio al territorio, ma come uno scontro personalistico sostenuto dalla filosofia “mors tua vita mea”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

