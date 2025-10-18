Castellabate | anziano ferito da un cinghiale corsa in ospedale

Dramma sfiorato, venerdì sera, a Castellabate. Per cause da accertare, infatti, un anziano, per cause da accertare, è stato ferito da un cinghiale mentre raccoglieva delle olive. Il malcapitato è stato condotto dai familiari al Punto di Primo Intervento di Agropoli, per poi essere trasferito dai. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

