Castellabate | anziano ferito da un cinghiale corsa in ospedale

Salernotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma sfiorato, venerdì sera, a Castellabate. Per cause da accertare, infatti, un anziano, per cause da accertare, è stato ferito da un cinghiale mentre raccoglieva delle olive. Il malcapitato è stato condotto dai familiari al Punto di Primo Intervento di Agropoli, per poi essere trasferito dai. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

castellabate anziano ferito cinghialeCastellabate, 80enne aggredito da un cinghiale mentre raccoglie le olive - Un 80enne del posto è stato assalito da un cinghiale mentre era intento a raccogliere le olive in una sua proprietà a ... Lo riporta msn.com

castellabate anziano ferito cinghialeCastellabate, cinghiale aggredisce anziano: corsa in ospedale per 80enne - Un uomo, un 80enne del posto, è stato improvvisamente aggredito e ferito da un cinghiale mentre era intento a raccoglie le olive nel suo campo. Lo riporta infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Castellabate Anziano Ferito Cinghiale