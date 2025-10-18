Castaldo al Comando dell’Ufficio Locale Marittimo di Bagnara Calabra
di Paolo Fedele * Dal 20 ottobre, il Maresciallo Giuseppe Castaldo sarà il Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Bagnara Calabra, portando con sé la sua passione e la sua dedizione per il mare e per la comunità. Un calabrese doc, originario di Gioia, che ha dedicato la sua vita al servizio della Patria e alla tutela della vita umana. La sua carriera è un esempio di coraggio e di sacrificio, di impegno e di passione. Ha affrontato le sfide più difficili, ha visto la sofferenza e la disperazione, ma non ha mai perso la sua umanità e la sua compassione. Ha lavorato con dedizione e passione per salvare vite umane, per proteggere l’ambiente e per difendere il patrimonio ittico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
