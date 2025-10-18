Castagna la sagra fa il bis E c’è pure la carne di maiale

La Sagra della Castagna di Premilcuore, che ha raggiunto la 61ª edizione e che domenica scorsa ha richiamato nel paese dell’alta valle del Rabbi oltre tremila persone, domani farà il bis, grazie alle varie decine e decine di volontari della locale Pro loco, guidata da Adamo Biondi. Se domenica scorsa la manifestazione si è caratterizzata per il pacchetto turistico, comprendente la raccolta dei marroni nel castagneto, domani si potrà assistere alla lavorazione della carne di maiale ("Vén a vdè a masè e porc" ovvero "Vieni a vedere la sistemazione della carne del maiale"), come si faceva un tempo in tutte le famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

