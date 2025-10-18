Casper Ruud sta per cambiare vita ma una cosa nella sua vita non cambierà mai

La prima volta che ho visto Casper Ruud è stata durante gli ATP di Roma, lo scorso maggio. Il tennista norvegese si scontrava contro il nostro Jannik Sinner, che quella sera – la partita era iniziata intorno alle 19 – ha giocato uno dei suoi migliori match di sempre, lasciando a bocca aperta i presenti e, con un velo di stupore, anche lo stesso Ruud, che dopo il match aveva detto ai microfoni dei giornalisti: «La sua partita è la più vicina alla perfezione che abbia mai visto, è stato impressionante». Il mio secondo incontro con Ruud, invece, si è svolto in un contesto ben diverso: una telecamera zoom, io a Milano, lui di ritorno da Shanghai, dove pochi giorni prima aveva partecipato al Masters 1000, un torneo che purtroppo non si è concluso nel migliore dei modi a causa di un infortunio al polso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

