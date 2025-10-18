Caso Ranucci Pasquino | Prima le querele poi le minacce Vale per Report come per il Tempo

«Quella politica che non sa argomentare, ricorre prima alla querela e poi, come è successo con Ranucci, alla minaccia. Vale per Report come per il Tempo». A dirlo Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienza politica dell'Università di Bologna. Come commenta quanto è accaduto davanti all'abitazione del conduttore di Rai 3? «Ranucci fa un programma di investigazione che scontenta tanti. Trova magagne in molte cose. Non mi sorprende, dunque, che qualcuno si senta legittimato ad attaccarlo, anche in maniera fisica. Ovviamente ciò non può e non deve essere giustificato». Perché siamo arrivati a tanto? «Dovremmo tornare indietro e scoprire che le bombe già sono state messe da vari personaggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Ranucci, Pasquino: "Prima le querele, poi le minacce. Vale per Report come per il Tempo"

Leggi anche questi approfondimenti

Durante il montaggio del video su Ranucci, per caso mi sono fermato su questo frame... e mi sono venuti i brividi. Solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla squadra di Report - facebook.com Vai su Facebook

La bomba sotto l’auto di Ranucci è un inquietante promemoria che sono tempi bui per il giornalismo italiano Il nuovo episodio del nostro daily podcast “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” - X Vai su X

Ranucci, l'intervista a Pasquino: “Prima le querele, poi le minacce. Vale per Report come per Il Tempo” - «Quella politica che non sa argomentare, ricorre prima alla querela e poi, come è successo con Sigfrido Ranucci, alla minaccia. Riporta iltempo.it

Sigfrido Ranucci e la bomba sotto casa, i giornalisti minacciati (e a volte uccisi) prima di lui: da Roberto Saviano e Maurizio Costanzo a Giancarlo Siani - È lunga la scia di atti violenti e intimidatori nei confronti dei cronisti e dei giornalisti di inchiesta, anche dalle conseguenze estreme. Scrive leggo.it

Sigfrido Ranucci, chi è il conduttore di Report: gli esordi a Paese Sera, la Rai, il giornalismo d'inchiesta e l'auto esplosa sotto casa - Sigfrido Ranucci è uno dei giornalisti più noti del servizio pubblico radiotelevisivo italiano, impegnato da oltre trent’anni nel campo del giornalismo d’inchiesta. Secondo ilmattino.it