Caso Ranucci l' appello di Storace | Smettiamola di solidarizzare solo con chi la pensa come noi
«È inaccettabile che un giornalista bravo e capace sia preso di mira e fatto oggetto di un gravissimo attentato. Dobbiamo evitare di ritornare agli Anni di Piombo e dobbiamo smetterla di offrire solidarietà solo ai giornalisti più vicini al nostro modo di pensare». Secco, lucido e lapidario, Francesco Storace ha commentato così l'attentato intimidatorio di cui è stato vittima ieri Sigfrido Ranucci. Cosa hai provato, da giornalista e da politico, quando ha letto la notizia della bomba? «Mi è preso un colpo, ho provato una sensazione davvero terribile. Io conosco Sigfrido da molti anni e lo stimo come persona. 🔗 Leggi su Iltempo.it
