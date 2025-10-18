Caso Ranucci l' appello di Storace | Smettiamola di solidarizzare solo con chi la pensa come noi

Iltempo.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«È inaccettabile che un giornalista bravo e capace sia preso di mira e fatto oggetto di un gravissimo attentato. Dobbiamo evitare di ritornare agli Anni di Piombo e dobbiamo smetterla di offrire solidarietà solo ai giornalisti più vicini al nostro modo di pensare». Secco, lucido e lapidario, Francesco Storace ha commentato così l'attentato intimidatorio di cui è stato vittima ieri Sigfrido Ranucci. Cosa hai provato, da giornalista e da politico, quando ha letto la notizia della bomba? «Mi è preso un colpo, ho provato una sensazione davvero terribile. Io conosco Sigfrido da molti anni e lo stimo come persona. 🔗 Leggi su Iltempo.it

caso ranucci l appello di storace smettiamola di solidarizzare solo con chi la pensa come noi

© Iltempo.it - Caso Ranucci, l'appello di Storace: "Smettiamola di solidarizzare solo con chi la pensa come noi"

Caso Ranucci, l'appello di Storace: "Smettiamola di solidarizzare solo con chi la pensa come noi" - Secco, lucido e lapidario, Francesco Storace ha commentato così l'attentato intimidatorio di cui è stato vittima ieri Sigfrido Ranucci.

