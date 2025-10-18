“Penso che Sigfrido Ranucci sappia che non è stato il Governo a mettergli una bomba sotto casa. E che abbia sorriso sentendosi chiamato in causa. Raccontare a partiti europei che esprimono primi ministri, con cui Giorgia Meloni deve dialogare ogni settimana, o miei colleghi con cui condivido problemi sempre più difficili da gestire, così come tutti i miei colleghi, che in Italia la democrazia è a rischio e che esiste un regime autoritario che limita la libertà di espressione, è un danno gravissimo allo Stato oltre che una calunnia”. Il ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto riguardo le accuse lanciate dalla leader del Partito democratico Elly Schlein. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Ranucci, Crosetto: "Schlein chieda scusa e ammetta di aver sbagliato"