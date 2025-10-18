Caso Mara Favro | la Procura chiede l’archiviazione la famiglia insorge | ‘Non ci fermeremo’
Mara Favro fu ritrovata in un dirupo tra Chiomonte e Gravere. A quasi 600 giorni dalla scomparsa di Mara Favro, la 51enne di Susa svanita l’8 marzo 2024 e ritrovata senza vita in fondo a un dirupo tra Chiomonte e Gravere, arriva una svolta destinata a far discutere: la Procura di Torino ha chiesto l’archiviazione del caso. Una decisione che non chiude l’indagine, ma apre un nuovo fronte: la battaglia giudiziaria tra chi cerca la verità e chi, dopo oltre un anno di sospetti e accuse, punta a uscire definitivamente di scena. Archiviazione richiesta: omissioni o verità irraggiungibile?. Dal quinto piano del Palazzo di Giustizia di Torino è arrivata la comunicazione ai familiari di Mara, difesi dall’avvocato Roberto Saraniti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Approfondisci con queste news
La procura di Torino ha chiesto l’archiviazione del caso per la morte di Mara Favro - facebook.com Vai su Facebook
“Ti taglio la gola”: un’altra donna minacciata da Milione, sotto accusa nel caso Mara Favro https://lastampa.it/torino/2025/10/10/news/mara_favro_milione_altra_donna_minacciata-15345845/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Morte Mara Favro, procura chiede archiviazione - La procura di Torino ha chiesto l'archiviazione del fascicolo sul caso di Mara Favro, la 51enne residente in Valle di Susa scomparsa nella notte fra il 7 e l'8 marzo del 2024 e ritrovata senza vita lo ... Secondo ansa.it
Mara Favro trovata morta in un dirupo: la procura chiede l'archiviazione. Vincenzo Milione: «Ho perso il lavoro» - La procura di Torino chiede l'archiviazione del fascicolo sul caso di Mara Favro, la 51enne di Valle di Susa scomparsa nella notte fra il 7 e l'8 marzo del 2024 e ritrovata senza vita ... Si legge su msn.com
Caso Mara Favro, archiviato Luca Vincenzo Milione: “La mia vita è cambiata, ora voglio solo un abbraccio” - Archiviata l’indagine su Luca Vincenzo Milione, accusato dell’omicidio di Mara Favro, la cameriera scomparsa da Chiomonte nel marzo 2024. Si legge su quotidianopiemontese.it