Mara Favro fu ritrovata in un dirupo tra Chiomonte e Gravere. A quasi 600 giorni dalla scomparsa di Mara Favro, la 51enne di Susa svanita l'8 marzo 2024 e ritrovata senza vita in fondo a un dirupo tra Chiomonte e Gravere, arriva una svolta destinata a far discutere: la Procura di Torino ha chiesto l'archiviazione del caso. Una decisione che non chiude l'indagine, ma apre un nuovo fronte: la battaglia giudiziaria tra chi cerca la verità e chi, dopo oltre un anno di sospetti e accuse, punta a uscire definitivamente di scena. Archiviazione richiesta: omissioni o verità irraggiungibile?. Dal quinto piano del Palazzo di Giustizia di Torino è arrivata la comunicazione ai familiari di Mara, difesi dall'avvocato Roberto Saraniti.

Caso Mara Favro: la Procura chiede l'archiviazione, la famiglia insorge: 'Non ci fermeremo'