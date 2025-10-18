Caso Hasib Omerovic | pubblico ministero chiede rinvio a giudizio per i poliziotti

La procura della Repubblica di Roma, durante l’udienza Gup che si è tenuta ieri - venerdì 18 ottobre - ha richiesto il rinvio a giudizio per Andrea Pellegrini, l’appartenente alla polizia di Stato coinvolto nel caso di Hasib Omerovic, l'uomo sordomuto rimasto ferito dopo essere precipitato da una. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Oggi il processo per la defenestrazione di Hasib Omerovic, rom e disabile La madre accusa i poliziotti: “Mio figlio fu buttato di sotto, è quasi cieco e molto malato” Ilaria Sacchettoni, @corrierer - X Vai su X

Caso Hasib Omerovic: pubblico ministero chiede rinvio a giudizio per i poliziotti - L'uomo rimase gravemente ferito dopo essere precipitato da una finestra di un appartamento a Primavalle nel luglio del 2022 ... Da romatoday.it

Hasib Omerovic caduto dalla finestra, chiesto il rinvio a giudizio per il poliziotto accusato di averlo torturato - Per il grave ferimento di Hasib Omerovic il pm ha chiesto il rinvio a giudizio del poliziotto Andrea Pellegrini, accusato di averlo torturato ... Riporta fanpage.it

Hasib Omerovic precipitato dalla finestra, i genitori: «Fu buttato di sotto. Ora è quasi cieco e malato». Tre agenti coinvolti: cosa non torna - Non cammina più come prima, ha perso la vista da un occhio, è diventato diabetico e vive nel terrore. Lo riporta leggo.it