Caso Garlasco l’avvocata Taccia | Sempio ha la forza dell’innocenza

Thesocialpost.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha parlato con voce ferma, ma visibilmente partecipe, Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio nel nuovo pool legale composto insieme a Liborio Cataliotti, dopo la revoca del mandato allo storico legale Massimo Lovati. L’intervento di Taccia, ospite dell’incontro organizzato da Nero Crime e Arte Criminologica al Castello del Monferrato, ha riportato il caso Garlasco al centro dell’attenzione pubblica, tra emozione e determinazione. “ Andrea ha la forza dell’innocenza ”, ha detto l’avvocata, spiegando che il suo assistito “si fida molto di me, sia per i vent’anni di amicizia sia perché mi conosce come professionista”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

caso garlasco l8217avvocata taccia sempio ha la forza dell8217innocenza

© Thesocialpost.it - Caso Garlasco, l’avvocata Taccia: “Sempio ha la forza dell’innocenza”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

caso garlasco l8217avvocata tacciaGarlasco, Taccia 'Sempio ha la forza dell'innocenza' - Si fida molto di me sia per i vent'anni di amicizia, sia perché mi conosce come professionista. Si legge su ansa.it

caso garlasco l8217avvocata tacciaDelitto di Garlasco/ Taccia: “Ciò che ha detto il difensore di Lovati su Sempio è molto grave!” - Delitto di Garlasco, a Quarto Grado parla Angela Taccia, legale di Andrea Sempio: lo scontro a distanza con Gallo, difensore di Lovati ... ilsussidiario.net scrive

caso garlasco l8217avvocata tacciaDelitto di Garlasco, Taccia: “Interrogatorio Sempio? Allibita stia uscendo tutto”/ “Quel flusso di denaro…” - Delitto di Garlasco, l'avvocato di Andrea Sempio, Angela Taccia, ospite ieri in collegamento con Quarta Repubblica: le sue parole ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Caso Garlasco L8217avvocata Taccia