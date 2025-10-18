Caso Garlasco l’avvocata Taccia | Sempio ha la forza dell’innocenza

Ha parlato con voce ferma, ma visibilmente partecipe, Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio nel nuovo pool legale composto insieme a Liborio Cataliotti, dopo la revoca del mandato allo storico legale Massimo Lovati. L’intervento di Taccia, ospite dell’incontro organizzato da Nero Crime e Arte Criminologica al Castello del Monferrato, ha riportato il caso Garlasco al centro dell’attenzione pubblica, tra emozione e determinazione. “ Andrea ha la forza dell’innocenza ”, ha detto l’avvocata, spiegando che il suo assistito “si fida molto di me, sia per i vent’anni di amicizia sia perché mi conosce come professionista”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

