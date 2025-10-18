Caso Garlasco l’avvocata Taccia | Sempio ha la forza dell’innocenza
Ha parlato con voce ferma, ma visibilmente partecipe, Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio nel nuovo pool legale composto insieme a Liborio Cataliotti, dopo la revoca del mandato allo storico legale Massimo Lovati. L’intervento di Taccia, ospite dell’incontro organizzato da Nero Crime e Arte Criminologica al Castello del Monferrato, ha riportato il caso Garlasco al centro dell’attenzione pubblica, tra emozione e determinazione. “ Andrea ha la forza dell’innocenza ”, ha detto l’avvocata, spiegando che il suo assistito “si fida molto di me, sia per i vent’anni di amicizia sia perché mi conosce come professionista”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dall’attentato a Sigfrido Ranucci agli ultimi sviluppi del caso Garlasco. In studio Riccardo Iacona, Maria Volpe e Carlo Puca commentano la vicenda e riflettono sulle sfide del giornalismo. Spazio anche alla satira sulle recenti fasi dell’accordo per Gaza, ai retro - facebook.com Vai su Facebook
Caso #Garlasco: tutte le novità in diretta a #Mattino5 - X Vai su X
Garlasco, Taccia 'Sempio ha la forza dell'innocenza' - Si fida molto di me sia per i vent'anni di amicizia, sia perché mi conosce come professionista. Si legge su ansa.it
Delitto di Garlasco/ Taccia: “Ciò che ha detto il difensore di Lovati su Sempio è molto grave!” - Delitto di Garlasco, a Quarto Grado parla Angela Taccia, legale di Andrea Sempio: lo scontro a distanza con Gallo, difensore di Lovati ... ilsussidiario.net scrive
Delitto di Garlasco, Taccia: “Interrogatorio Sempio? Allibita stia uscendo tutto”/ “Quel flusso di denaro…” - Delitto di Garlasco, l'avvocato di Andrea Sempio, Angela Taccia, ospite ieri in collegamento con Quarta Repubblica: le sue parole ... Si legge su ilsussidiario.net