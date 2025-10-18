Caso Cucchi è morto Giovanni il papà di Stefano e Ilaria

È deceduto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e della senatrice di Avs Ilaria Cucchi. A distanza di tre anni esatti dalla morte della moglie, Rita Calore. La notizia dell’odierno decesso è stata diffusa dall’avvocato di famiglia e da tempo anche partner della senatrice, l’avvocato Fabio Anselmo.La. 🔗 Leggi su Romatoday.it

