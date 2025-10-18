La Camera Preliminare I della Corte penale internazionale ha rilevato che l’Italia “non ha adempiuto agli obblighi” che derivano dalla sua adesione allo Statuto di Roma riguardo al caso Almasri. “ Non avendo eseguito correttamente la richiesta della Corte di arrestare e consegnare il sig. Almasri Njeem mentre si trovava sul territorio italiano, e non avendo consultato e collaborato con la Corte per risolvere eventuali questioni derivanti dalla formulazione del mandato di arresto e dalla presunta richiesta concorrente di estradizione, l’Italia non ha adempiuto agli obblighi che le incombono in virtù dello Statuto, e tale inadempienza ha impedito alla Corte di esercitare le funzioni e i poteri che le sono conferiti dallo Statuto”, si legge nella decisione adottata dalla Camera Preliminare I della Cpi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Almasri, la Corte penale internazionale: “L’Italia non ha adempiuto agli obblighi”