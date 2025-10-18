Caso Almasri la Corte penale contro l’Italia | Non ha rispettato gli obblighi internazionali

Sulla liberazione del generale libico, l’Italia “è venuta meno agli obblighi internazionali”. Una mancanza che ha “impedito alla Corte penale di esercitare le proprie funzioni “. È quanto rilevato dalla Camera Preliminare I della Corte penale internazionale (Cpi), che in un documento minaccia un possibile deferimento e invita il Governo a fornire spiegazioni su quanto accaduto. In base allo Statuto di Roma, spiega il testo redatto dalla Corte, l’Italia doveva rispettare gli obblighi di cooperazione arrestando e consegnando il capo della polizia giudiziaria libico, accusato di crimini di guerra e contro l’umanità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

