Caserta litiga con la moglie e dà fuoco alla casa | arrestato 37enne

Notte di paura in via Rio Persico, a Carinola, in provincia di Caserta, dove un incendio ha distrutto un’abitazione e portato all’arresto di un uomo accusato di aver appiccato le fiamme al culmine di un litigio con la moglie. L’episodio è avvenuto la notte scorsa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone e gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Sessa Aurunca, allertati da una chiamata di emergenza giunta alla Centrale Operativa dell’Arma. Quando le pattuglie sono arrivate in via Rio Persico, le fiamme avevano già avvolto gran parte dell’immobile, rendendo necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caserta, litiga con la moglie e dà fuoco alla casa: arrestato 37enne

