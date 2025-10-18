ABBONATI A DAYITALIANEWS Notte di paura a Carinola. Attimi di terrore nella notte (tra venerdì e sabato 18 ottobre) in via Rio Persico, a Carinola (Caserta), dove un violento incendio ha distrutto un’abitazione e portato all’arresto di un uomo di 37 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe dato fuoco alla casa dopo una lite con la moglie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone e gli agenti della Polizia di Stato di Sessa Aurunca, allertati da una chiamata d’emergenza arrivata alla Centrale Operativa. Quando le pattuglie sono giunte sul luogo, le fiamme avevano già avvolto gran parte dell’immobile, rendendo necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza la zona. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Caserta, incendia la casa dopo una lite con la moglie: arrestato un 37enne