Case popolari | disagi e proteste | Ascensore rotto alloggi al freddo
Ascensore che non funziona da mesi, nonostante nella palazzina vivano anziani e persone con disabilità. Riscaldamento inefficiente, pannelli fotovoltaici mai attivati e cantine in stato di degrado. "Chiediamo interventi urgenti e concreti per garantire condizioni di vita dignitose e il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini". È la denuncia il Sicet (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) sullo stato in cui si trovano gli alloggi popolari di via Londra 44 a Senago di proprietà del Comune. Il disagio più grave è quello dovuto all’ascensore rotto, da mesi. "Io abito al terzo piano - racconta un’inquilina - esco pochissime volte di casa perché non riesco a fare le scale in autonomia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
