Il seme della pace è stato piantato a Case Bruciate. Sulla scalinata colorata dai residenti in via Omicini, tra cori e messaggi di speranza, ieri mattina il quartiere si è unito per portare avanti il progetto sulla pace. Un progetto, ideato dal coordinatore dell'associazione culturale G.a.i.a. (genitori, alunni, insegnanti, associati) Mauro Benedetti, che ha preso avvio nel luglio del 2024 attraverso il coinvolgimento delle insegnanti della scuola primaria "Gabelli" per la produzione, su stoffa acrilica, di bandiere della pace da parte dei bambini. E ieri sono stati gli alunni e i docenti della scuola i veri protagonisti.

© Lanazione.it - Case Bruciate, messaggio di pace. Gli alunni emozionano il quartiere