Casa a prima vista straccia Amadeus
Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Casa a prima vista ) Non possiamo definire Casa a prima vista una cenerentola del palinsesto tv ma di certo nessuno si aspettava che questo format che pone al centro della narrazione la ricerca della casa dei propri sogni arrivasse a doppiare in access prime time Amadeus, considerando il formidabile traino su cui poteva contare dopo i suoi successi sanremesi. Mercoledì gli agenti immobiliari milanesi han toccato il 4% di share contro il 2.1% di The Cage sul Nove. Com’è possibile? Il reality di Real Time ha un profilo più congeniale al target dei canali nativi digitali, con punte oltre il 5% sui 1524enni e sui giovani adulti 2534enni, tant’è che gran parte dei “concorrenti” che cerca casa è concentrato fra i 30 e i 40. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
