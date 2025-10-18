Carta dedicata a te | online le prime liste ricarica fino al 2026

Sono online le prime liste dei beneficiari della Carta dedicata a te 2025. Mentre i Comuni pubblicano gli elenchi, la nuova Legge di Bilancio conferma la misura anche per il futuro. La social card, con un importo di 500 euro, è destinata alle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro per le spese alimentari.Elenchi online e come ricevere la social cardL'attesa per la social card del 2025 sta per concludersi. Le famiglie possono già verificare la loro idoneità consultando i portali istituzionali dei Comuni di residenza, dove stanno iniziando a comparire le prime liste dei beneficiari della Carta dedicata a te. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

