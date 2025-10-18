Carta dedicata a te | online le prime liste ricarica fino al 2026
Sono online le prime liste dei beneficiari della Carta dedicata a te 2025. Mentre i Comuni pubblicano gli elenchi, la nuova Legge di Bilancio conferma la misura anche per il futuro. La social card, con un importo di 500 euro, è destinata alle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro per le spese alimentari.Elenchi online e come ricevere la social cardL'attesa per la social card del 2025 sta per concludersi. Le famiglie possono già verificare la loro idoneità consultando i portali istituzionali dei Comuni di residenza, dove stanno iniziando a comparire le prime liste dei beneficiari della Carta dedicata a te. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Scopri altri approfondimenti
CARTA DEDICATA A TE 2025 ? La “Carta Dedicata a Te” 2025 è un contributo economico di 500 euro destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, erogato tramite una Postepay nominativa. ? I beneficiari sono individuati dall’INPS tra le famiglie Vai su Facebook
Burcei, arriva la carta “Dedicata a te”: 500 euro per i beni di prima necessità - X Vai su X
Carta dedicata a te, disponibili online le prime liste: ricarica anche nel 2026 - Disponibili online le prime liste delle famiglie beneficiarie della carta dedicata a te: con la Legge di Bilancio in arrivo conferme per i prossimi anni. Da msn.com
Carta Dedicata a te 2025: come funziona e chi può beneficiarne - Carta Dedicata a te 2025: bonus spesa da 500 euro per famiglie con ISEE basso. Riporta catania.liveuniversity.it
Carta Dedicata a te 2025, dove fare la spesa con lo sconto del 15%: l’elenco degli esercizi aderenti - Le tappe sono quelle indicate dall'Inps: in questi giorni in Comuni completano gli elenchi dei beneficiari, e ... Scrive fanpage.it