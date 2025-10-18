carrarese vietate distrazioni con il pescara in difesa torna ruggeri in mediana zanon

Si riparte. La Carrarese torna in campo dopo la sosta e lo fa da una posizione di classifica confortante frutto di un gioco convincente. Di fronte si troverà un Pescara molto più inguaiato di lei e per questo ancor più pericoloso. Lo stesso Antonio Calabro ha sviato dai facili entusiasmi. "Quello che è successo è successo – ha sottolineato il mister salentino –. Io sono molto concentrato sul futuro. Abbiamo appena iniziato, siamo ancora a maniche corte. Dopo ci dovremo mettere le maniche lunghe e poi il giubbotto e poi togliercelo e tornare a maniche corte. Pensate a quante cose devono ancora succedere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

