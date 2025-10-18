Carrarese sprecona si fa rimontare due gol di vantaggio a Pescara

18 ott 2025

PescaraCarrarese 2-2 PESCARA (3-4-2-1): Desplanches, Gravillon (74’ Caligara), Capellini, Corbo, Oliveri (62’ Cangiano), Squizzato (46’ Meazzi), Dagasso, Letizia, Merola (14’ Vinciguerra, 62’ Okwonkwo), Valzania, Di Nardo. A disposizione: Salo, Corazza, La Barba, Giannini, Brandes, Graziani, Caligara, Meazzi, Cangiano, Okwonkwo, Sgarbi, Vinciguerra. Allenatore: Vincenzo Vivarini. CARRARESE (3-4-2-1): Bleve, Imperiale (C), Illanes, Ruggeri (86’ Oliana), Cicconi, Hasa, Schiavi (71’ Sekulov), Zuelli (81’ Melegoni), Zanon, Finotto (71’ Bozhanaj), Abiuso (86’ Torregrossa). A disposizione: Fiorillo, Salamon, Oliana, Belloni, Melegoni, Bozhanaj, Bouah, Rubino, Distefano, Arena, Sekulov, Torregrossa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

