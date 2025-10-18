‘Carpe Diem’ al teatro Alaleona
E’ stata intitolata ‘Carpe Diem’ la stagione 2025-26 del Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio, e sono veramente molti gli attimi, tutti di alta qualità, da cogliere per assaporare la cultura nelle sue molteplici sfaccettature. La stagione di prosa con una prima nazionale, una esclusiva regionale e quattro prime regionali, merita da sola massima attenzione. Il programma è stato presentato ieri presso la sede della Cassa di Risparmio di Fermo, presenti Michele Ortenzi e Michela Vita, rispettivamente sindaco e assessora alla cultura; Gianluca Balestra, Direttore artistico della stagione di prosa; Lorenzo Marziali per Proscenio Teatro; Alberto Palma ed Ermanno Traini della Carifermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
