Carolina Marconi | Tre aborti il percorso con la chemio è stato meno sofferente

(Adnkronos) – Carolina Marconi ospite oggi, sabato 18 ottobre, a Verissimo è tornata a parlare della malattia che ha segnato la sua vita e del desiderio ancora vivo di diventare mamma. L’attrice e showgirl, alla quale nel 2021 è stato diagnosticato un tumore al seno, ha condiviso con il pubblico la gioia di essere in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Carolina Marconi: “Tre aborti, il percorso con la chemio è stato meno sofferente”

Contenuti che potrebbero interessarti

Verissimo 18 e 19 ottobre su Canale 5: Carolina Marconi e Sonia Bruganelli tra i vari ospiti - X Vai su X

Carolina Marconi, tre aborti dopo il tumore. Lacrime in tv: "Ho chiesto al mio fidanzato di lasciarmi" - L'ex concorrente del Grande Fratello è tornata a Verissimo per raccontare gli ultimi sviluppi della sua vita privata dopo la lotta contro il cancro al seno ... Da corrieredellosport.it

Il dramma di Carolina Marconi: è rimasta incinta tre volte ma ha sempre abortito - “ Ci ho provato, lo rifarei, ma è stato un calvario ” ha raccontato Carolina Marconi che oggi a Verissimo ha raccontato quello che è successo negli ultimi mesi. Lo riporta ultimenotizieflash.com

Carolina Marconi: «Sono rimasta incinta con la fecondazione assistita due volte, ma non sono riuscita a portarle avanti. Ho chiesto a Alessandro Tulli di lasciarmi» - «Mi sono sottoposta alla fecondazione assistita e sono rimasta incinta per ben due volte, ma ho perso ». Lo riporta leggo.it