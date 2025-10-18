Carolina Marconi il difficile percorso per la maternità | Peggio della chemio Ho avuto tre aborti
Carolina Marconi non ha mai nascosto che il suo sogno più grande è quello di diventare mamma. Dopo aver vinto una lunga battaglia contro il tumore, l’ex gieffina ha provato a ricorrere alla fecondazione assistita per realizzare il suo desiderio, ma purtroppo non ci è riuscita: a Verissimo ha infatti raccontato di aver avuto ben tre interruzioni di gravidanza. Carolina Marconi a Verissimo, “Ho avuto tre aborti”. Dopo aver vinto contro il tumore, Carolina Marconi si è dedicata anima e corpo al suo sogno di diventare mamma. Un percorso tutt’altro che semplice, che le ha riservato non poche delusioni e sofferenze, come ha raccontato nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin. 🔗 Leggi su Dilei.it
