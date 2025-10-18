Carolina Marconi | Ho abortito tre volte e non potrò più restare incinta Al mio compagno ho chiesto di lasciarmi

Carolina Marconi racconta, addolorata, i tre aborti subiti nel corso dell’ultimo anno, quando ha provato sia in maniera naturale sia con la fecondazione assistita a restare incinta. “Le donne che hanno avuto un tumore hanno un numero limitato di tentativi, ho dovuto accettarlo”, ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Carolina Marconi: “Ho abortito tre volte e non potrò più restare incinta. Al mio compagno ho chiesto di lasciarmi” - Carolina Marconi racconta, addolorata, i tre aborti subiti nel corso dell’ultimo anno, quando ha provato sia in maniera naturale sia con la fecondazione ... Secondo fanpage.it

Carolina Marconi, tre aborti dopo il tumore. Lacrime in tv: "Ho chiesto al mio fidanzato di lasciarmi" - L'ex concorrente del Grande Fratello è tornata a Verissimo per raccontare gli ultimi sviluppi della sua vita privata dopo la lotta contro il cancro al seno ... Da corrieredellosport.it

Il dramma di Carolina Marconi: è rimasta incinta tre volte ma ha sempre abortito - “ Ci ho provato, lo rifarei, ma è stato un calvario ” ha raccontato Carolina Marconi che oggi a Verissimo ha raccontato quello che è successo negli ultimi mesi. Come scrive ultimenotizieflash.com