Carolina Marconi | Con la fecondazione artificiale ho perso due bambini ho chiesto al mio fidanzato di lasciarmi

«Ogni volta mi ripeto di essere forte ma piango sempre, è il mio punto debole». Con grande dolore Carolina Marconi, 47 anni, racconta alle telecamere di Verissimo i suoi. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Carolina Marconi: «Con la fecondazione artificiale ho perso due bambini, ho chiesto al mio fidanzato di lasciarmi»

