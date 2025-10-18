Carolina Marconi e il compagno Alessandro Tulli si sono incontrati nel 2014 e, come nelle grandi favole, non si sono lasciati più. Negli anni, hanno fatto sognare con il loro legame: sempre insieme, felici e sinceri, leali l’uno con l’altro, Alessandro Tulli è stato di enorme supporto a Carolina Marconi, soprattutto dopo la diagnosi del tumore. Proprio la Marconi ha ammesso pubblicamente che Tulli è sempre stato al suo fianco, che non l’ha mai lasciata e che ha avuto un ruolo cruciale nella lotta contro la malattia. In ogni caso, hanno spesso vissuto lontani dai riflettori, senza destare troppo clamore: abitano a Roma, e hanno annunciato di volersi sposare e di volere fortemente dei figli, nonostante le enormi difficoltà. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Carolina Marconi, chi sono il fidanzato Alessandro Tulli e l’ex marito Salvatore De Lorenzis (finita malissimo)